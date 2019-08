Aus zwei Mannschaften muss er jetzt ein neues Team formen

In den letzten beiden Runden zeichnete er als Co-Trainer von Klaus Kraft bei seinem Heimatverein TV Niederstetten für die Reserve verantwortlich – nun gibt C-Schein-Inhaber Andre Mündlein bei der neu gegründeten SGM Mulfingen II/Hollenbach II sein Debüt als hauptverantwortlicher Trainer. Den 30-Jährigen erwartet eine interessante, aber auch durchaus anspruchsvolle Aufgabe, die beiden Mannschaften des FSV Hollenbach II und des B-Ligisten SV Mulfingen II zu einem schlagkräftigen Team zusammenzuführen. Bedingt durch den Abstieg des SV Mulfingen aus der Bezirksliga in die A3, kann die SGM Mulfingen II/Hollenbach II nicht wie ursprünglich geplant in der A3 spielen, für die sie aufgrund des Hollenbacher Klassenerhalts qualifiziert gewesen wäre. Eine Umgruppierung in eine der beiden anderen A-Staffeln wollte man vermeiden und tritt deshalb jetzt in der B4 an. „Wir wollen unter die ersten Fünf, ob uns dies gelingt, hängt davon ab, wie lange es dauert, bis man sich aneinander gewöhnt hat und das Zusammenspiel funktioniert. So haben die Mulfinger Spieler, die in der B4 aktiv waren im Vergleich zu den ehemaligen Kreisliga-A-Spielern des FSV Hollenbach zum Beispiel in punkto Taktik noch Nachholbedarf“, erläutert Andre Mündlein, der derzeit im Begriff ist, die B-Lizenz zu erwerben. Obwohl die SGM, auch bedingt durch den Wechsel von Joachim Ruck nach Harthausen, Angriffsprobleme hat, möchte sich der gelernte Stürmer Andre Mündlein in erster Linie auf seinen Trainerjob konzentrieren. „Die Mannschaft, die in der Regel in Mulfingen spielen und trainieren wird, hat ein gutes Potenzial an jungen Leuten und verfügt mit Benny Sprügel und Thomas Zenkert über zwei routinierte Führungsspieler“, zeigt sich der Trainer zuversichtlich. Am Wochenende steht ihm mit seinem Team die erste Bewährungsprobe ins Haus: Der Gegner heißt – TV Niederstetten.

