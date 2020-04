Ausgabe erfolgt vor dem Laden

Die Corona-Pandemie stellt auch die Tafeln in Deutschland vor große Herausforderungen. Die Unterstützung der Kunden und Kundinnen der Tafeln konnte daher in den zurückliegenden Wochen vielerorts in der herkömmlichen Form nicht mehr aufrechterhalten werden, das schreibt die Tafel in Weinheim in einer Pressemitteilung.

Zum Schutz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Kunden der Tafel Weinheim des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis musste auch die Lebensmittelabgabe im Tafelladen in der Bergstraße 73 ab 17. März vorübergehend eingestellt werden.

Kontaktarme Übergabe

Um die notwendige Lebensmittelversorgung im Rahmen einer möglichst kontaktarmen Ausgabe kurzfristig wieder aufnehmen zu können, werden bereits ab dieser Woche vorgepackte Lebensmitteltüten, die auch Hygieneartikel enthalten, ausgegeben. Die Ausgabe der Lebensmitteltüten erfolgt bis auf Weiteres jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Außenbereich der Tafel Weinheim in der Bergstraße 73.

Das Ausgabeverfahren, das insbesondere den notwendigen Sicherheitsabstand und die Einhaltung der Hygienemaßnahmen berücksichtigt, wurde mit der Stadtverwaltung Weinheim abgestimmt, heißt es weiter. Um den Menschen helfen zu können, die in der aktuellen Situation mehr denn je Hilfe benötigen, ist die Tafel Weinheim dringend auf finanzielle Unterstützung angewiesen. wn

