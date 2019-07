Ausgleich vom Alltag in der Region finden

REgion.Informationen im Überfluss. Alles muss schnell, schnell, schnell gehen. Und wer nicht liefert, hat sowieso die Chance verpasst. Heutzutage stehen wir von früh bis spät unter Leistungs- sowie Zeitdruck und werden mit unterschiedlichsten Erwartungen konfrontiert. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Luftballon und von außen wirkt dauerhaft Druck auf Sie ein – Peng! Das endet ziemlich sicher mit einem Knall.

Ähnlich verhält es sich mit unserem Körper und Geist. Zwar werden beide nicht platzen, jedoch an Leistungsfähigkeit verlieren und sich mit Schmerzen zu Wort melden. Also: Was tun? Ausgleich in ausreichendem Maße, lautet die Antwort.

Bei körperlicher Arbeit hilft es, sich zu bewegen, andere Muskeln zu belasten. Die Seele baumeln lassen ist ebenfalls hilfreich. Die nahezu eierlegende Wollmilchsau in der Region beim Thema „Ausgleich“ ist Pfitzenmeier. In den Premium Clubs und Resorts können Sie ihrem Körper und Geist eine Auszeit vom Alltag schenken und gleichzeitig etwas für das Wohlbefinden unternehmen. Das Motto: Wellness, Fitness und Gesundheit sind eins. Dabei greift Pfitzenmeier auf über 40 Jahre Erfahrung zurück – und auf modernste Technik. Wichtig ist nur, dass Sie regelmäßig und vor allem richtig trainieren und regenerieren. In den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resort helfen ausgebildete Trainer Neulingen und auch erfahrenen Sportlern – und zwar nicht nur durch Ratschläge und Informationen. Wer will, kann bei Pfitzenmeier zahlreiche Diagnostik-Leistungen in Anspruch nehmen. So können Trainingsabläufe optimiert, effektiver auf ein Ziel hingearbeitet und Fortschritte spür- und messbar gemacht werden – nicht nur auf der Waage! Durch Functional Movement Screens (FMS) können so beispielsweise Fehlbelastungen bei persönlichen Bewegungsabläufen vorgebeugt werden. Mit der Laktat-Leistungsdiagnostik ermittelt Pfitzenmeier das Leistungsniveau eines Körpers. Die Trainingsflächen und Wellnessbereiche der Premium Clubs und Resorts bieten vielfältige Möglichkeiten, Ihrem Körper und Geist den passenden Ausgleich zu schenken. Ganz entspannt, in Ihrem Tempo, ohne Druck.

Täglicher Kurzurlaub in der Region – ein Blick lohnt sich

Urlaub! Das ist für viele die schönste Zeit des Jahres. Entspannen, abschalten und genießen – abgesehen vom Reisestress, der bei An- und Abreise entsteht. Und wir Deutschen werden immer reisefreudiger. Laut der „Tourismusanalyse 2017“ geben wir jährlich mehr Geld aus, verabschieden uns länger. Klar, wer viel arbeitet, der braucht auch viel Urlaub. Statt eines kurzen Wochenendes, werden öfters knapp zwei Wochen gebucht.

Die Frage ist nur: Was machen wir im Rest des Jahres? Ausgleich ist wichtig, nicht nur temporär. Und Urlaubsfeeling gibt es auch in der Region – bei Pfitzenmeier. Der große Vorteil: Es ist täglich möglich. Keine langen Strecken, kein großes Packen, kein Ende in Sicht – ein Aufenthalt in den Pfitzenmeier Premium Clubs und Resorts ist ein Kurzurlaub in der Region. Hier können Sie ihrem Körper und Geist eine Auszeit vom Alltag schenken und gleichzeitig etwas für das Wohlbefinden unternehmen, denn hier sind Wellness, Fitness und Gesundheit eins.

Auf den großen Trainingsflächen gibt es modernste Trainingsgeräte um Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit zu steigern. Damit aber nicht genug, denn durch gezieltes und richtiges Training können Sie ganz individuell gegen die Fehlbelastungen aus dem Alltag angehen. Durch häufiges Sitzen, schweres Heben oder schlichtweg zu wenig Bewegung, schadet man der Gesundheit. Und was wäre ein Urlaub, der nicht die Gesundheit fördert?

Palme als Logo

Apropos Gesundheit fördern: Das vielfältige Kursangebot bei Pfitzenmeier beinhaltet über 1000 Kurse und Workouts pro Woche wie zum Beispiel die beliebten Klassiker Zumba oder Bauch-Beine-Po, aber auch erfrischende Exoten wie Bodega Moves oder TRX. Außerdem gibt es bei Pfitzenmeier auch AquaKurse in den großen Schwimmhallen, den AquaDomes der Premium Plus Resorts. Diese AquaKurse sind moderat anstrengend und eine sinnvolle Ergänzung. Und dann ist da ja noch der Wellness-Bereich. Sauna oder Dampfbad gefällig? Verschiedene Stile und Duftessenzen wie Lavendel, Honig oder Alpenkräuter helfen Ihnen, die Seele baumeln zu lassen und den Geist in den siebten Himmel zu schicken.

Und ein kleines Beiwerk: Das Unternehmenslogo von Pfitzenmeier ist was? Genau, eine Palme! Urlaub ist wichtig und darauf soll auch niemand verzichten. Der Ausgleich vom Alltag ist in der Region aber täglich möglich – darauf sollte auch keiner verzichten. red

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 19.07.2019