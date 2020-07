Ausleihe von Laptops erlaubt

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek bei der Unterschrift. © BMBF/obs

Berlin.Für den Unterricht daheim in der Corona-Pandemie können Schulen künftig Laptops und Tablets verleihen. Mit ihrer Unterschrift unter der entsprechenden Vereinbarung zwischen Bund und Ländern machte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Freitag den Weg dafür frei. „Gute Bildung muss auch in herausfordernden Zeiten selbstverständlich sein“, erklärte Karliczek (CDU).

Ende April hatte die große Koalition beschlossen, Schulen wegen der Pandemie 500 Millionen Euro für die Anschaffung von Laptops und Computern zur Verfügung zu stellen. Nun müssen die Länder noch Regelungen für die Beschaffung der Geräte erlassen.

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz und rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) sagte, die neue Vereinbarung erleichtere die Teilhabe von Schülerinnen und Schülern insbesondere aus sozial benachteiligten Haushalten am digitalen Unterricht. Margit Stumpp, Sprecherin für Bildungspolitik der Grünen-Fraktion, sagte, die Geräteausstattung könne nur ein erster Schritt sein. dpa

