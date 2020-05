Außenrenovierung ist abgeschlossen

Lengenrieden.Die katholische Kirche in Lengenrieden steht wieder für Gottesdienste offen. Die Außenrenovierung, die im September begonen hat, ist nun abgeschlossen.

Vor allem die Dacheindeckung mit Ziegeln und der Schiefer am Turm mussten ausgetauscht werden. In neuer Pracht erstrahlt in der Zwischenzeit auch wieder das Turmkreuz, das in den letzten Monaten aufwendig restauriert worden war. Und im Zuge der Arbeiten hat man auch die Ornamentik am Eingangsportal wieder freigelegt. Sie war hinter einer Holzverschalung versteckt gewesen. Der Dreipass, die drei Halbkreise, wurde nun restauriert und durch eine Scheibe vor Witterungseinflüssen geschützt. Doch zu sehen ist das kleine Schmuckstück nun für alle Gläubigen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.05.2020