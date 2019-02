Ausstellung in der Volksbank

In der Galerie der Volksbank in der Bismarckstraße präsentiert der Kunstförderverein Weinheim mit der Malerin Helle Jetzig und dem Bildhauer Otto Beer zwei interessante Künstler von nationalem und internationalem Format. Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr in der Galerie der Volksbank.

Neben Volksbank-Vorstandssprecher Carsten Müller begrüßt die Vorsitzende des Kunstfördervereins, Waltraud Bucher-Olehowski, die Besucher. In die Ausstellung mit dem Titel „GroßstadtMenschen“ führt Galeristin und Kunsthistorikern Barbara von Stechow aus Frankfurt ein. Die Künstler sind anwesend. Es gibt einen Katalog. dra

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019