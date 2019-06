Ausstellung zum Thema Wald

Bergstraße.Um gerade junge Menschen für den Stellenwert des Waldes zu sensibilisieren, lädt der Kreisverband Bergstraße der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Schulklassen und alle Interessierten zu einer Ausstellung ein. Vom 14. bis 26. Juni ist die Schau „Ohne Wald . . .“ im Wappensaal des Dalberger Hofes in Bensheim zu sehen. Eröffnet wird sie am 14. Juni (Freitag) um 11 Uhr. „Die in jüngster Zeit publizierten Untersuchungsergebnisse zu Klimawandel und Artensterben unterstreichen eindrucksvoll die Bedeutung des Waldes zur Eindämmung nachteiliger Umweltveränderungen. Andererseits lässt die besorgniserregende Schädigung unserer Wälder als Folge ungewöhnlicher Trockenheit und großflächigem Käferbefall keinerlei Zweifel mehr an den Ursachen dieser alarmierenden Entwicklungen“, schreibt der SDW-Kreisverband. zg

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.06.2019