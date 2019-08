Auswärts besser treffen

Macht sich der FC Creglingen zum 100-Jahr-Vereinsjubiläum selbst das schönste Geschenk? Zweimal haben die Schwarz-Weißen den Aufstieg in die Bezirksliga knapp verspielt. Für Trainer Stefan Roth lag es in der abgelaufenen Saison nach dem holprigen Start hauptsächlich an der fehlenden Konstanz, vor allem gegen Teams aus der unteren Region. Klar verfehlt wurde die Auswärtsbilanz, und das soll sich ändern. Nicht dabei helfen wird Achim Feidel, der den FC Richtung SV Wachbach verlassen hat.

„Dieser Abgang schmerzt sehr“, meinte Roth und hofft gleichzeitig auf die beiden Neuzugänge. Zum einen ist dies Defensivmann Luca Stirmlinger aus der eigenen Jugend und Stürmer Florian Schwarz vom TSV 2000 Rothenburg. Ziel ist es, die Defensive zu stabilisieren und effizienter im Verwerten der Torchancen zu werden. Voll des Lobes ist der aus Bieberehren stammende Übungsleiter mit dem Spielerkader und der Abstimmung mit der SGM-Mannschaft, das läuft besser als gedacht. Ganz vorne sieht er für die neue Spielzeit die SGM Taubertal/Röttingen, während er sich für sein Team etwas zurückhält und sich unter den ersten Fünf sieht. Den Videobeweis im TV sieht er aus Sicht des Zuschauers im Stadion teils als Stimmungskiller, während er aus sportlicher Sicht einen Schritt in die richtige Richtung darstelle, wobei noch Verbesserungspotenzial vorhanden sei.

