Autenrieth und Erk übernehmen

Ingo Autenrieth wird Leitender Ärztlicher Direktor in Heidelberg. © UniTü

Heidelberg/Mannheim.Das Uniklinikum Heidelberg hat eine neue Führungsspitze. Ingo Autenrieth wird neuer Vorstandsvorsitzender und Leitender Ärztlicher Direktor. Katrin Erk wird Kaufmännische Direktorin und Autenrieths Stellvertreterin im Vorstand. Dies hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 17. Dezember beschlossen, wie das Klinikum am Dienstag mitteilte. Der 57-jährige Professor wird damit Nachfolger von

...