BA-Leser wählen Bürgerpreis-Sieger

Es ist mittlerweile gute Tradition: Nicht nur bietet die Tageszeitung für Vereine und andere Ehrenamtliche eine unverzichtbare Plattform, sondern unterstützt sie, gemeinsam mit der Sparkasse Bensheim, auch mit einem jährlich vergebenen Ehrenamtspreis.

Was 2012 mit der Aktion „Verein des Monats“ begann, hat sich mittlerweile zum Bergsträßer Bürgerpreis entwickelt, der im November zum sechsten Mal vergeben wurde. Insgesamt 149 Bewerbungen für den Bürgerpreis haben den BA seit 2014 erreicht, 18 davon in diesem Jahr.

Dabei gab es diesmal eine Premiere: Erstmals entschied nicht eine Jury über die Sieger, sondern die BA-Leser waren den ganzen Oktober über zum Abstimmen aufgerufen.

Genau 2999 Stimmen wurden am Ende gezählt. Als Sieger gingen der Bensheimer Nachwuchsforscher Elias Chalwatzis in der Kategorie U 25, der Verein HeldenStärker als „Alltagsheld“ und Reginald Schulze vom KSC Bensheim in der Kategorie Lebenswerk aus der Abstimmung hervor.

Bei der Preisverleihung in Lorsch wurden alle Bewerber vorgestellt und die drei Gewinner verkündet.

Elias Chalwatzis will künftig noch mehr Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaften begeistern. Dazu bietet der 22-Jährige Vorführung am Bensheimer Goethe-Gymnasium an.

Der Verein HeldenStärker mit Sitz in Zwingenberg hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Rettungskräfte in der Region durch spezielle Schulungen intensiv auf die besonderen Anforderungen bei Kindernotfalleinsätzen vorzubereiten.

Für sein Lebenswerk geehrt wurde Reginald Schulze, Vorsitzender des KSC Bensheim. Unter seiner Führung hat der Boxclub in den vergangenen 20 Jahren unzählige sportliche Erfolge gefeiert – doch das Hauptaugenmerk des Clubs, der aktuell rund 200 Mitglieder zählt, liegt im sozialen Bereich. rk

