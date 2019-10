Baby-Boom-Bu: Letzte Termine

Sein Programm „De Baby-Boom-Bu“ spielt Franz Kain nur noch bis Frühjahr in der Region. Zum letzten „Heimspiel“ in Weinheim ist er damit am 25. Oktober in der „Alten Druckerei“ zu sehen. In „De Baby-Boom-Bu“ erzählt Kain bekanntlich aus seiner Jugend. Er verknüpft Erinnerungen an Leckmuschel oder Zehner-Wassereis mit dem Blick auf die Gegenwart und in die Zukunft. Die letzten Termine für „De Baby-Boom-Bu“:

Weitere Terminie: 26. Oktober im Theater Mobile in Zwingenberg; 1. November im Theater Sapperlot in Lorsch; 22. November im Palatinum in Mutterstadt; 28. November im Schatzkistl in Mannheim; 31. Januar in der Gemeindebücherei in Sandhausen. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019