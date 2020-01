Bade- und Saunaspaß für alle „Kurzurlauber“

SCHWETZINGEN/OFTERSHEIM.Ob Sportrekordler, Badenixen oder Aufgussfreaks: Wem der Sinn nach einem abwechslungsreichen Erlebnistag steht, der ist im Bellamar genau richtig. Auf einer Gesamtfläche von rund 2.800 Quadratmetern bietet das Freizeitbad mit Pfiff beinahe alles. Vom ultimativen Spaßfaktor über sportliche Ambitionen bis hin zum entspannten Relaxen stehen Schwimmerbecken, Großrutschen, der Strömungskanal mit Wellenbecken, Whirlpools und Sprudelliegen mit Massagedüsen zur Verfügung.

Besonders bei jungen Familien ist der faszinierende Eltern-Kind-Bereich gefragt. Mit seinen Wolken, aus denen es sanft regnet, geschwungenen Wassersträßchen, kleinkindgerechten Spielgeräten und einer wohligen Dauertemperatur ist er optimal geeignet für den familiären Aufenthalt. Ein ganz besonderes Highlight im Bellamar: die großzügige Saunalandschaft, die jedem Besucher zudem ein Gefühl der Exklusivität vermittelt.

Einen besonderen Blick genießen

Besondere atmosphärische Ausblicke genießen die Saunagäste aus den großzügigen Fenstern der Panorama-Außensauna. Der Sauna-Garten, großzügig angelegt, mit einer Holzbrücke, umlaufenden gepflasterten Wegen, einer wunderschönen Liegewiese, Bäumen, Sträuchern und Pflanzen bietet dafür beste Perspektiven. Komplettiert wird das vielseitige Angebot durch professionelle Aqua-Kurse, Spielnachmittage und unterhaltsame Aktionen. Das alles zu vernünftigen Preisen und mit interessanten Variationsmöglichkeiten, die den individuellen Bedürfnissen der Badegäste Rechnung tragen. Last but not least wird der „Urlaubstag vor der Haustür“ durch eine wohltuende Massage so richtig perfekt.

Und weil ein solcher Wohlfühltag natürlich locker und lecker ausklingen soll, darf ein frisch gezapftes Bier, ein vollmundiger Wein, ein knackiger Salat, ein saftiges Steak oder eine sonstige Köstlichkeit aus dem reichhaltigen Angebot des Bellamar-Restaurants „Verlan“ nicht fehlen. red/pr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.01.2020