Bäume verdursten in der Hitze

Niederstetten.Die Worte von Forstdirektor Karlheinz Mechler machen nachdenklich und besorgt: „Der Wald ist in einer bedrohlichen Lage“, stellte er in der jüngsten Ratssitzung in Niederstetten fest. Drei Jahre Hitze und Trockenheit haben zerstörerische Spuren hinterlassen.

Lange Trockenphasen, Hitzeperioden und ein Niederschlagsdefizit haben den Wald in Mitteleuropa in eine „kritische Lage“ gebracht, stellte der Leiter des Kreisforstamtes bei der Vorstellung des Betriebsplans für den Stadtwald Niederstetten im Forstwirtschaftsjahr 2021 fest. Die Folge: „Der Wald wird gegrillt, die Bäume verdursten“. Für die Förster bedeute dies, dass fast der gesamte Holzeinschlag in diesem und im nächsten Jahr aus geschädigten und absterbenden Bäumen erfolge.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.10.2020