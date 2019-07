Bagage spielt beim Sommerfest

Am kommenden Wochenende lädt die Kolpingsfamilie Weinheim die Bevölkerung zu ihrem Sommerfest an der Kolpingscheier ein. Beginn ist am Samstag, 13. Juli, um 19 Uhr.

Für das leibliche Wohl ist mit leckeren Speisen vom Grill gesorgt. Das Team der „KostBARkeiten“ mixt den Gästen neben verschiedenen alkoholischen Drinks auch süffige alkoholfreie Cocktails. Zur stimmungsvollen Unterhaltungsmusik trägt die Hausband Bagage des CdPs, der Fastnachtsabteilung der Kolpingsfamile, bei.

Den Besuchern der Fastnachtssitzungen im Gemeindehaus St. Marien dürften sie bereits bekannt sein, da sie im Anschluss an die Veranstaltungen für beste Stimmung sorgten. Der Eintritt ist an diesem Abend frei. Am Sonntag, 14. Juli, ab 12 Uhr wird das Wochenende beim Frühschoppen und einem tollen Kinderprogramm mit Hüpfburg ausklingen. wn

