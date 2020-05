Baiersbronn verschenkt Urlaub

Idylle am Buhlbachsee: Die Region bietet tolle Naturerlebnisse. © Baiersbronn/Klumpp

Endlich wieder Urlaub machen, die Seele baumeln lassen, in der Natur aktiv werden und regionale Spezialitäten entdecken: Davon träumen Menschen seit Wochen. Baiersbronn im Schwarzwald steht in den Startlöchern für seine Gäste und hat sich zur Wiedereröffnung der Gastronomie und Hotellerie eine besondere Aktion ausgedacht: Baiersbronn holt Euch raus! Die Gastbetriebe – vom renommierten Luxushotel bis zur gemütlichen Pension – spendieren dabei am letzten Mai- und ersten Juni-Wochenende gratis Übernachtungen, um vielen glücklichen Gewinnern nach der langen Zeit in den eigenen vier Wänden eine Auszeit in der Natur zu ermöglichen.

Baiersbronn liegt im Nationalpark Schwarzwald, hat zertifiziertes Heilklima und ist weltweit bekannt für seine Sternegastronomie sowie viele kulinarische Geheimtipps. „Das sind Vorzüge, die in Corona-Zeiten besonders gefragt sein dürften“, sagt Patrick Schreib, Tourismusdirektor in Baiersbronn. „Die Menschen sehnen sich nach einem Tapetenwechsel, nach Aktivitäten draußen an der frischen Luft und neuen Eindrücken. Viele unserer Gastgeber haben deshalb spontan ein oder sogar mehrere Zimmer für die Wiedereröffnung spendiert. Und das obwohl sie über Pfingsten schon gut gebucht sind. Ich denke, dass wir mit dieser Aktion genau den Zeitgeist treffen und auch neue Gäste ansprechen, die den Schwarzwald für sich entdecken und generell Urlaub in Deutschland wieder schätzen lernen“, so Schreib weiter. Gleichzeitig betont er, dass trotz aller Lockerungen die strengen Hygienevorgaben und Infektionsschutzmaßnahmen des Stufenfahrplans für Baden-Württemberg eingehalten werden.

An der Aktion „Baiersbronn holt Euch raus!“ kann jeder Erwachsene bis zum Dienstag, 19. Mai, teilnehmen – entweder individuell, mit Begleitperson oder sogar als Familie mit Kindern. Dabei können die bevorzugten Reisedaten, der 29. bis 31. Mai oder der 5. bis 7. Juni, gewählt werden. Und dann wird es spannend: Denn das Los entscheidet nicht nur, ob man überhaupt gewonnen hat, sondern auch welche Unterkunft und Kategorie man bekommt. Doppeltes Glück ist also gefragt. bh/zg

Info: Anmeldung unter www.baiersbronn.de/rauszeit

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 14.05.2020