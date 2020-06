Barbara Laugwitz wechselt zu dtv

Berlin/München.Nach nur einem Jahr an der Spitze verlässt die verlegerische Geschäftsführerin Barbara Laugwitz die Ullstein Buchverlage. Die 49-Jährige wechselt Anfang August als verlegerische Geschäftsführerin zu dtv, wie die Verlage am Dienstag in Berlin und München bekanntgaben. In München soll Laugwitz die Nachfolge von Claudia Baumhöver antreten.

Der Abschied sei ihr nicht leicht gefallen, wird Laugwitz zitiert. Gleichzeitig sprach sie von einem Wechsel „zu einem Ort größtmöglicher verlegerischer Freiheit“. Die Ullstein Buchverlage gehören zum schwedischen Medienunternehmen Bonnier. Dort bedauerte Christian Schumacher-Gebler, Geschäftsführer von Bonnier Media Deutschland, den Weggang. Er hätte sich gewünscht, dass Laugwitz „den Verlag langfristig begleitet“. dpa

