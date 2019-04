Bargeld in der Bank übergeben

Stuttgart.Wer beim privaten Autoverkauf Bargeld akzeptiert, sollte die Übergabe am besten bei seiner Hausbank vereinbaren. Dort könnten Verkäufer das Geld entweder am Schalter oder am Automaten einzahlen, berichtet die Zeitschrift „Auto Straßenverkehr“. Dabei wird das Geld zugleich auf Echtheit geprüft. Sollte sich der Käufer nicht darauf einlassen wollen, „ist etwas faul“, so die Zeitschrift.

Eine Alternative bei der Zahlungsabwicklung können elektronische Treuhandsysteme sein. Einigen sich beide Parteien darauf, wird die Zahlung für beide sicher abgewickelt. Dafür wird eine Gebühr fällig. Als Beispiel nennt die Zeitschrift 30 Euro bei einem Fahrzeugpreis zwischen 1000 und 10 000 Euro. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019