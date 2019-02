Am kommenden Samstag, 23. Februar, um 10 Uhr öffnen sich im Rolf-Engelbrecht-Haus –trotz des Umbaus – die Türen für den 13. Basar der Bürgerstiftung Weinheim. Wie immer in den vergangenen Jahren gibt es bis 13 Uhr attraktive Angebote „vom Kochtopf bis zum Ausgehrock“ zu kleinsten Preisen und in bester Qualität.

Angebot und Kauflaune der zahlreichen Besucherinnen und Besucher sorgten im vergangenen Jahr wieder für ein sehr gutes Ergebnis. Durch den Ertrag der bisherigen Basare konnten über 28 000 Euro zur Finanzierung wichtiger gemeinnütziger Projekte in Weinheim zur Verfügung gestellt werden.

Waren können am Freitag, 22. Februar, am Bühneneingang des Rolf-Engelbrecht-Hauses abgegeben werden. Das Basarteam unter der Leitung von Marga Ruoff mit Vorstand, Stiftungsrat sowie vielen Helferinnen und Helfen freut sich auf einen zahlreichen Besuch. Wie in jedem Jahr gibt es auch diesmal wieder eine reich bestückte Kaffee- und Kuchentheke. wn

