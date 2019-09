Bassisten gesucht

er Auftakt ist geglückt: Am vergangenen Samstag gestaltete das Familienmusik-Projekt (FaMuP) zusammen mit der Aktion Maria 2.0 den Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Zukünftig will die Familienmusik einmal im Monat musikalisch zur Vorabendmesse am Samstag um 18 Uhr in Herz Jesu in der Nordstadt beitragen.

Der aus Eltern und Kindern bestehende Chor mit Jugendband probt samstags vor den jeweiligen Auftritten ab 16 Uhr in der Kirche und bringt anschließend einige Lieder aus dem neuen geistlichen Liedgut in den Gottesdienst ein. Die Familienmusik will einen regelmäßigen, sichtbaren Teil zum Gemeindeleben beitragen und den Rahmen für einen Jugendgottesdienst schaffen. „Wer mitproben will, ist herzlich eingeladen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben Sangesfreudigen werden auch noch Instrumentalisten für Piano, Drums und Bass gesucht. Weitere Informationen können im Pfarrbüro St. Laurentius / Herz Jesu erfragt werden (Telefonnummer 06201/9 91 60).

Die Termine der Familienmusik für das kommende Schuljahr sind voraussichtlich der 19. Oktober, 16. November, 18. Januar, 15. Februar, 21. März, 19. April (ausnahmsweise in St. Laurentius sonntags 11 Uhr zur Erstkommunion), 16. Mai, 20. Juni (Patroziniumsgottesdienst von Herz Jesu) und der 18. Juli. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019