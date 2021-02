Bauen zu teuer – Geld für Bildung

Niederstetten.Im ersten Moment stutzt man. Das Bildungszentrum Niederstetten (BiZ) wird nun doch nicht energetisch saniert, weil das zu teuer ist. Doch: die Stadt investiert trotzdem viel Geld, aber lieber so, dass die Schüler ganz direkt profitieren. Der Gemeinderat lässt seit jeher keinen Zweifel daran, dass das Bildungszentrum in der Prioritätenliste der Stadt ganz oben steht. Das hob Stadtkämmerin Stefanie Olkus-Herrmann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Alten Turnhalle hervor und fügte hinzu, dass das auch künftig so bleiben solle. Trotzdem wird der zweite Bauabschnitt der Schulsanierung in den nächsten Jahren nicht kommen. Die Maßnahme taucht auch erst einmal nicht mehr im Investitionsprogramm auf.

