Baumschnitt entlang der B 3

Seit Dienstag laufen entlang der B 3 zwischen Weinheim und Schriesheim Baumschnittarbeiten, die voraussichtlich bis Freitag dauern werden. Dazu teilt der Rhein-Neckar-Kreis mit: Rund 150 landschaftsprägende Walnuss- und Kirschbäume gibt es in diesem Abschnitt. Bei einer Kontrolle habe man bei einigen Bäumen Schäden im Kronenbereich festgestellt. Außerdem würden viele Bäume in die B 3 ragen und müssten deshalb aus Verkehrssicherheitsgründen zurückgeschnitten werden.

Die Baumschnittarbeiten werden abschnittsweise durchgeführt. Hierzu werden die Geh- und Radwege sowie stellenweise auch eine Fahrspur der B 3 von Weinheim in Fahrtrichtung Schriesheim in Anspruch genommen. Um Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, wird bedarfsabhängig mit einer Baustellenampel gearbeitet. Hierbei könne es kurzzeitig zu Sperrungen kommen. wn

