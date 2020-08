Bauteil verschleißt vorzeitig

Wer mit der Kupplung sorgsam umgeht, erspart sich Reparaturen. © dpa-tmn

München.Die Autokupplung zählt zwar zu den Verschleißteilen – aber wie schnell sie sich abnutzt, hängt vom Fahrverhalten ab. Wer bei Grün möglichst schnell weiterfahren will und deshalb an der roten Ampel eine ganze Weile die Kupplung tritt, belastet das Ausrücklager, erklärt der TÜV Süd. Dieses Bauteil verschleißt so auf Dauer vorzeitig. Noch schädlicher für die Kupplung ist es, während der Fahrt ständig leicht mit dem linken Fuß das Kupplungspedal zu berühren. Dann wird das Ausrücklager unter Last zum Mitlaufen gezwungen. Diese Belastung hält es in der Regel nicht lange durch.

Denn tritt der Fahrer die Kupplung, lastet die ganze Kraft der Kupplungsfeder auf dem Ausrücklager – für einen kurzen Moment beim Gangwechsel kein Problem. Doch dauerhaftes oder unnötiges Treten schadet und führt letztlich dazu, dass die komplette Kupplung ausgewechselt werden muss. Hinweis darauf können ungewohnte Geräusche sein. Wer mit der Kupplung dagegen sorgsam umgeht, tritt beim notwendigen Kuppeln das Pedal immer nach ganz unten durch, raten die Experten. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020