Bayern setzt auf Bäume

München.CSU-Ministerpräsident Markus Söder (Bild) will in den kommenden Jahren mehrere Millionen Bäume zusätzlich pflanzen lassen und damit einen bayerischen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Bayerischen Staatsforsten sollen zusätzlich zu den vier bis fünf Millionen Bäumen, die bisher geplant waren, eine Million Bäume mehr pflanzen. Der Wald, insbesondere der Staatswald, sei ein „großes Erbe“, sagte Söder am Mittwoch in München. Einerseits werde der Wald durch die Klimaveränderungen belastet, andererseits finde im Wald „die beste CO2-Speicherung überhaupt“ statt. Deswegen wolle man den Waldumbau hin zu klimatoleranten Mischwäldern noch stärker vorantreiben, sagte der CSU-Politiker. dpa (BILD: dpa)

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.07.2019