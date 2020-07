Bedauern der Regierung

Berlin.Die Bundesregierung hat die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul von einem Museum zu einer Moschee „mit Bedauern zur Kenntnis genommen“. „Die Hagia Sofia hat eine große kulturhistorische Bedeutung, sie hat eine große religiöse Bedeutung, und zwar sowohl für das Christentum als auch für den Islam, und wir messen diesem interreligiösen Dialog hohen Wert bei“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Der Status als Museum habe Menschen aller Glaubensrichtungen zu jedem Zeitpunkt freien Zugang zu diesem Meisterwerk und Weltkulturerbe ermöglicht, sagte Seibert. Es gelte nun abzuwarten, wie die Entscheidung ausgestaltet werde. Ein türkisches Gericht hatte den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ordnete daraufhin an, die Hagia Sophia für das islamische Gebet zu öffnen. dpa

