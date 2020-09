„Bedeutsame kulturelle Institution“

Buchen.Als dem flüchtigen Beobachter kaum im Ganzen ersichtliches Füllhorn heimat- und zeitgeschichtlichen Wissens mit rund 10 000 Verzeichnungseinheiten gilt die 1920 gegründete Regionalgeschichtliche Bibliothek „Zwischen Neckar und Main“. An ihr 100-jähriges Bestehen erinnert die am Freitag im Alten Rathaus eröffnete Ausstellung. Bürgermeister Roland Burger sprach einleitend von einer „kleinen, aber feinen Präsentation“ anlässlich eines Jubiläums, das man selbst in diesen Zeitern nicht außen vor lassen könne. Landrat Dr. Achim Brötel würdigte die Bibliothek als „lebendiges literarisches Gedächtnis der Region“, in dem fast alles über den Landstrich zwischen Neckar und Main Verfasste zu finden sei.

