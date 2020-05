Bedrohte Paradiese schützen und erhalten

Ihren Namen verdanken sie den locker über die Fläche „gestreuten“ hochstämmigen Obstbäumen. Mit über 100 000 Hektar Streuobstwiesen verfügt das Land europaweit über die wertvollsten Bestände.

„Mangelndes Interesse an Früchten und Gras, keine Baumpflege und Überalterung der Baumbestände sind die Gründe für den teilweise schlechten Zustand der Streuobstwiesen“, berichtet Harald Lurz, Leiter der Beratungsstelle für Obst, Garten und Landschaft des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis. Er setzt sich, ebenso wie Rolf Freidhof, für Pflege und Erhalt der Obstwiesen ein.

„Bis ins 19. Jahrhundert waren die Bauern Selbstversorger und bauten unter ihren Streuobstbäumen Kartoffeln und Futterrüben an“, erklärt Rolf Freidhof, Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins Schönfeld sowie des Kreisverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft im Main-Tauber-Kreis.

„Von der regelmäßigen Düngung mit Mist profitierten auch die Obstbäume, die eine stattliche Höhe von zehn bis zwölf Metern erreichten. Später wurde auf Heu- und Grasnutzung umgestellt“, ergänzt Harald Lurz.

Rentabilität vor Qualität

Mit der Industrialisierung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerung in den Städten und damit die Nachfrage nach Obst. Obstanbau wurde lukrativ. Der Niedergang begann mit dem Aufkommen industrieller Produktionsmethoden. Rentabilität wurde über Qualität gestellt, heimische Erzeugnisse hielten mit den Billigimporten aus dem Ausland nicht mit.

Der Obstanbau fand nunmehr fast ausschließlich in Niederstammkulturen mit geringem Sortenangebot statt. „Für Hoch- und Halbstämme wird kein Platz mehr sein. Streuanbau, Straßenanbau und Mischkultur sind zu verwerfen“ – dieser Beschluss des Bundesernährungsministeriums vom 15. Oktober 1953 war das Todesurteil für viele Obstbäume und Streuobstwiesen. Bis 1974 honorierte die EG jeden gefällten Hochstamm mit einer Rodungsprämie.

Dass in den vergangenen Jahren ein Umdenken eingesetzt hat, stimmt Harald Lurz zuversichtlich. „Selbst angebautes, ungespritztes Obst wird heute wieder geschätzt. Engagierte Menschen haben sich zu Vereinen zusammengeschlossen, und setzten sich für die Zertifizierung des Obstes als Bio-Produkt und für die Vermarktung ein.“ Die „Streuobstinitiative Sachsenhausen“ und die „Tauberländer“ in Königheim hätten sich die Pflege von Streuobstwiesen und die Organisation von Baumschnittkursen zur Aufgabe gemacht.

Leistungen werden honoriert

„Im März finden jährlich landesweit die ‚Streuobsttage‘ statt“, ergänzt Rolf Freidhof. „Vielerorts beteiligen sich Vereine und Privatpersonen und helfen bei der Baumpflege“. Diese Leistungen werden honoriert. „Neuanpflanzungen fördert der Main-Tauber- Kreis mit 25 Euro pro Halbstamm und mit 30 Euro pro Hochstamm. Als hochstämmig gelten Bäume ab 1,80 Meter Stammhöhe.

Das Land Baden-Württemberg gibt eine Prämie bis zu 15 Euro für jeden fachgerecht ausgeführten Baumschnitt dazu. Gemeinden, Vereine und Initiativen können in den Genuss der Förderung kommen“, berichtet Harald Lurz. Er hilft bei der Antragstellung und berät über Maßnahmen für den Erhalt oder die Neuanlage von Obstbaumwiesen. Unterstützt wird er durch ausgebildete Obst- und Gartenfachwarte, die ihr Fachwissen an Obst- und Gartenbauvereine, Nachbarn und Bekannte weitergeben.

Sorten- und Geschmacksvielfalt

Wer könnte sich dem Zauber blühender Obstbäume entziehen! Wer ließe sich nicht gern an heißen Sommertagen in ihrem Schatten nieder, und wer wüsste nicht den Genuss eines frisch gepflückten Apfels zu schätzen. „Leider kennen viele nicht mehr die Geschmacksvielfalt verschiedener Apfelsorten“, bedauert Harald Lurz. Jonagold, Granny Smith, Elstar, Braeburn – dieser begrenzten Auswahl der Supermärkte stünde die Mannigfaltigkeit hunderter alter Apfelsorten gegenüber. „Streuobstwiesen sind eine Erhaltungsstätte, gewissermaßen eine Schatztruhe, für alte Obstsorten die nicht verloren gehen dürfen.“

„Feine Würze und einzigartiges Aroma zeichnen beispielsweise den ‚Gravensteiner‘ aus“, beschreibt Rolf Freidhof die sehr alte Apfelsorte mit ihrer markanten gelb-rot geflammten Schale. Ein typischer Winterapfel mit erfrischend säuerlichem Geschmack sei der „Brettacher Lagerapfel“.

„Leuchtendes Rot zwischen grünem Laub – das ist er prächtige ‚Jakob Fischer‘, der nach seinem Züchter benannt ist“, erklärt Harald Lurz. „Ein guter Lagerapfel mit angenehmem Aroma ist ,Harberts Renette’, der sich auch vorzüglich als Back- und Mostapfel eignet.“ Apfelbäume machten etwa die Hälfte des Obstbaumbestandes aus. Ergänzt werde die Baumgesellschaft durch Birnbäume, Quitten- Zwetschgen-, Kirsch- und Walnussbäume.

„Alte Obstsorten sind häufig widerstandsfähiger als neue Züchtungen, bei denen Ertrag, Einheitlichkeit und Aussehen dominieren“, weiß Harald Lurz aus Erfahrung. „Etwa 20 Euro werden heute für einen Doppelzentner Bio-Obst gezahlt.“ Nicht der wirtschaftliche Wert, sondern ihre ökologische Funktion macht Streuobstwiesen so bedeutsam.

Ein Glücksfall für alle

Harald Lurz ist überzeugt: „Die Nähe von Bäumen tut dem Menschen gut. Streuobstwiesen sind ein Glücksfall für Menschen und für unzählige Tiere und Pflanzen. Sie sind ein Tummelplatz der Artenvielfalt.“ Ein strukturreiches „Stockwerksystem“, welches sich vom Boden bis in die Krone erstreckt, bietet auf engem Raum eine große Vielfalt an unterschiedlichen Lebensbedingungen.

Rund 5000 Tier- und Pflanzenarten kann eine Streuobstwiese beherbergen. In den „oberen Etagen“ zimmern Grün- und Buntspecht an ihrer Wohnung. Kleiber, Gartenrotschwanz und Steinkauz nutzen die Höhlen alter Bäume als Unterschlupf und Kinderstube. Auch der Siebenschläfer, immer auf der Suche nach einem Schlafplatz, mietet sich gern in alte Baumhöhlen ein. Ebenso reiches Leben herrscht in den „unteren Etagen“. Gelbe Schlüsselblumen nicken im Frühlingswind, der Wiesensalbei überzieht im Frühsommer die Wiese mit einem leuchtenden blauvioletten Blütenmeer. Wildbienen, Honigbienen und Hummeln besuchen die blauen Glocken der Wiesenglockenblume. Bis in den Herbst lockt die Schafgarbe mit ihren weißen Doldenblüten und ihrem zartem Duft Schmetterlinge und Käfer an.

Ohne Anstrengung sei dieses Paradies nicht zu haben, schränkt Harald Lurz ein. Auch wenn die Bewirtschaftung heute fast ausschließlich ohne Düngen und Spritzen erfolge, müssten die Bäume doch regelmäßig geschnitten werden – junge einmal jährlich, alte alle zwei Jahre. Wird die Streuobstwiese nicht als Weide genutzt, muss zweimal im Jahr gemäht werden.“

Ernten, ohne zu arbeiten

Doch es gibt auch „Obstliebhaber“, die ernten ohne zu arbeiten oder zu zahlen. Die einen stecken sich mal eben im Vorbeiradeln einen Apfel in die Tasche, andere rücken ungeniert mit Körben und Lieferwagen an. „Wer sich ungefragt an fremdem Obst bedient, begeht Diebstahl und bringt den Obstbauern um seinen verdienten Ertrag“, stellt Rolf Freidhof klar. Ausreden wie: „Wegen dem einen Apfel“ oder „Das verdirbt doch eh“, seien keine Rechtfertigung.

„An einem offenen Paradiesgarten geht der Mensch gleichgültig vorbei und wird erst traurig, wenn er verschlossen ist“, sagt Gottfried Keller. Eindringlich ist der Appell von Harald Lurz: „Achten wir darauf, dass wir die letzten Paradiese nicht zerstören. Geben wir unseren Kindern ein gutes Beispiel, indem wir sorgsam mit der Natur umgehen – dass sie die Schöpfung verstehen und lieben lernen.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.05.2020