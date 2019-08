Beeindruckendes Spektakel

Dieses Spektakel war wunderbar beeindruckend: „Rhein in Flammen“ zog am Samstag mehr als 170 000 Besucher zu Festen in und um Koblenz. Im Verlauf des Abends wurden sieben Feuerwerke entlang der Rheinstrecke zwischen Spay und Koblenz gezündet, die Krönung war das 25-minütige Höhenfeuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein unter dem Motto „Heimat mitten in Europa“ (unser Foto). Zudem bildeten 56 Schiffe auf der 17 Kilometer langen Strecke den laut Veranstalter Rheinland-Pfalz Tourismus längsten Fahrgast-Schiffskonvoi Europas. Alles Infos unter: www.rhein-in-flammen.com. / kaba

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.08.2019