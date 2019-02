Befremdliche Affären

Für seine Chefin Manami ist Nishino ein Mann voll grausamer Anmut. Er übersieht ihre Wünsche, trotzdem ist sie von ihm überwältigt. Gerne würde sie diese gefährliche Liebe einschlafen lassen, aber er gestattet es einfach nicht. Die Autorin Reiko, modern und unabhängig, sieht in Nishino einen Mann von kühler Gelassenheit, den sie quasi im Vorübergehen ihrer Sammlung zufügt. Doch gerade als ihre Nonchalance sich in Verliebtheit wandelt, ist er schon wieder weg. Denn Nishino ist der Mann, den die Frauen lieben, doch keiner ist er treu.

Die japanische Autorin Hiromi Kawakami erzählt in „Die zehn Lieben des Nishino“ von der geheimnisvollen Anziehungskraft dieses Mannes aus der Perspektive der betroffenen Frauen. Es sind kleine Kammerstücke, die hinein führen in die verstörende Liebeswelt moderner Großstädter. Noch mehr als über Herrn Nishino erfahren wir in diesen sensibel und elegant erzählten Geschichten über die Frauen (Hanser Verlag, München. 192 Seiten, 20 Euro). dpa

