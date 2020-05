Beharren auf Grundrente

Berlin.Vor der ersten Bundestagsberatung der Grundrente an diesem Freitag haben führende SPD-Politiker zugesichert, dass das Vorhaben wie geplant umgesetzt wird. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wies Forderungen nach einer Verschiebung oder Aufgabe des Projekts zurück. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) betonte, dass die Grundrente ein Vorhaben der ganzen Regierung sei. Beim Regierungspartner Union hatte es zuletzt wieder Kritik an der Grundrente gegeben. Aus der Wirtschaft kam am Donnerstag die Aufforderung, sie zu stoppen. Die Grundrente soll Menschen zugutekommen, die zwar viele Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, aber nur geringe Beiträge, weil sei wenig verdient haben. Damit ihre Rente nicht zu niedrig ausfällt, soll diese ab 2021 aufgestockt werden. dpa

