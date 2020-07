Behutsam abbremsen

Erfurt.Beschädigungen am Autoreifen können gravierende Folgen nach sich ziehen. „Im schlimmsten Fall kann der Reifen während der Fahrt platzen, was nicht selten in der Leitplanke endet“, weiß Reifenexperte Christian Heinz vom TÜV Thüringen. Worauf also sollten Autofahrer achten und was im Notfall tun? In den meisten Fällen ist ein zu niedriger Reifendruck die Ursache für eine Reifenpanne. Auch eingefahrene Gegenstände wie Nägel oder andere spitze Metallteile können zu einem schleichenden Druckverlust im Reifen führen. Andere Gründe sind starker Reifenverschleiß oder extrem gealterte Reifen, bei denen unter Umständen sogar die Ventilschäfte schlappmachen können.

Richtiger Luftdruck beugt vor

Daher ist es wichtig, den Reifendruck regelmäßig zu kontrollieren und die Pneus dabei nach äußerlich erkennbaren Beschädigungen abzusuchen. Reifenschäden können ihre Ursache auch im Kontakt mit der Bordsteinkante haben. „Vielen Autofahrern ist gar nicht bewusst, wie stark sie ihre Reifen beim Überfahren des Bordsteins belasten“, so Heinz. Werde dieser in einem spitzen Winkel angefahren, sei die Belastung besonders hoch.

Generell sollten Autofahrer bei einem Reifenplatzer ruhig bleiben und nicht hektisch lenken. „Auch abruptes Abbremsen ist keine gute Idee und kann zum Ausbrechen des Wagens führen“, warnt Heinz. Das Fahrzeug sollte behutsam und ohne starke Lenkbewegungen zum Stillstand gebracht werden. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.07.2020