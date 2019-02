Bei Auffahrt zügig Gas geben

München.Manche Autofahrer behindern andere beim Verlassen der Autobahn, indem sie schon auf der rechten Spur bremsen. Doch richtig ist, das erst dann zu tun, wenn sie auf dem Verzögerungsstreifen fahren, informiert der ADAC auf seiner Internetseite. Zuvor sollten Autofahrer spätestens auf Höhe des 500-Meter-Schildes auf die rechte Spur gewechselt sein und ab dem 300-Meter-Schild blinken. Wer auf die Autobahn auffahren will, sollte demnach zügig Gas geben und die gesamte Länge des Beschleunigungsstreifens nutzen. Falls dieser nicht ausreicht, müssen Autofahrer an dessen Ende so lange warten, bis sie sich einfädeln können. tmn

