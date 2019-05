Bei dieser Führung stimmt der Ton

Da haben sich zwei gesucht und gefunden: Stadtführer Franz Piva, der so schöne Anekdoten aus früherer Zeit erzählen kann, den Schalk im Nacken - und Weinheims Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner, der die zu Herzen gehenden Geschichten der Heimat am liebsten mit Gitarre und Akkordeon erzählt. Piva und Fetzner verwirklichen dieses Jahr eine schon länger gehegte Idee: Sie bieten gemeinsam eine musikalische Stadtführung an, bei der Stadtführer Piva allerlei Wissenswertes berichten kann; Torsten Fetzner singt zu jedem Standort das passende Lied. Und mehr noch: Die Teilnehmer sind aufgefordert, mitzusingen; Liedblätter werden bei der Begrüßung ausgeteilt. Eine solche Führung gibt es in der ganzen Region kein zweites Mal.

Jetzt begeben sich Fetzner und Piva wieder in die Altstadt, die Pivas Zuhause ist, der Bürgermeister hat sich zu den historischen Orten die passenden Lieder einfallen lassen. Treffpunkt am Donnerstag, 6. Juni, um 17 Uhr ist am Marktplatz-Brunnen an der Touristen-Information . Es geht zum Amtshausplatz, wo gemeinsam die „Räuberballade“ aus dem Odenwald gesungen wird, von dort geht es in die Judengasse, wo die Bewohner des historischen Zunfthauses „Büdinger Hof“ eine kleine Überraschung vorbereitet haben, dazu passt das „Gerberbächer Lied“.

Weitere Stationen sind das Kerwehaus, die Ulner Kapelle, die Höllenstaffel (mit dem „Heckerlied“) und der Hutplatz, wo zum Abschluss bei einem Umtrunk das Badner Lied ertönt.

Teilnehmer sollen sich bitte bei der Tourist-Info am Marktplatz anmelden unter tourismus@weinheim.de oder 06201-82 610, die Führung dauert rund eineinhalb Stunden. Liedblätter werden ausgeteilt. Eine Teilnahme ist kostenlos, es sind aber Spenden erwünscht, die diesmal für eine Gedenktafel für die neulich verstorbene Fußballerin Heidi Mohr verwendet werden. whm

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019