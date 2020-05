Beim „Gefangenenchor“ wird’s sehr emotional

„Singen ist eine Art, der Seele und dem eigenen Inneren Ausdruck zu geben.“ Zwei Assamstädter Straßenzüge befolgen das Zitat des ehemaligen Bundespräsidenten Gauck – und zwar voller Inbrunst.

Assamstadt. Bürgermeister Joachim Döffinger überrascht bisweilen mit recht pfiffigen Einfällen. Einen solchen hatte er in den Wochen vor Ostern, als ihm in Zeiten von Corona und aufgrund des Umstandes, dass deswegen keine Gottesdienste in den Kirchen gefeiert werden dürfen, in den Sinn kam, in dieser gewiss nicht einfachen Zeit den Gemeinschaftssinn zu fördern. Er schlug mit der örtlichen Geistlichkeit um die Pfarrer Bernhard Metz und Trudpert Kern ein Osternachtssingen unter Beteiligung der Bürger vor (wir berichteten) – mit großem Erfolg.

Pünktlich um 21 Uhr erklang vom Turm der ehemaligen Pfarrkirche unter Trompetenbeteiligung der Einsatz für „Großer Gott wir loben dich . . .“ Viele Einwohner versammelten sich dazu auf den Balkonen oder vor ihren Häuser und stimmten lautstark mit ein – sowohl instrumental als auch gesanglich, jeder eben nach seinen Fähigkeiten. Es gibt inzwischen sogar einen Videofilm, in dem dieser Hörgenuss in der Osternacht für die Nachwelt festgehalten wurde.

Was zunächst als „einmalige Sache“ apostrophiert wurde, hat im Nachgang allerdings erfolgreiche Nachahmer gefunden, die dies mittlerweile zu einem regelmäßigen Event gemacht haben. Seither avancierten Kapellenweg und Stutzstraße in Assamstadt nämlich zu „Sing- und Musiziermeilen“, deren Bewohner sich seither regelmäßig treffen, um zusammen Musik zu machen. Nein, nicht einige wenigen sind oder waren mit von der Partie, in beiden Straßenzügen jeweils zwischen 25 und 30 jeden Alters – in Coronazeiten immer den vorgegebenen Abstand einhaltend. Und es gibt bereits Stimmen, „denen diese Aktion derart ans Herz gewachsen ist, dass sie hoffen, es geht weiter“, sagen Karin Wachter für den Kapellenweg und Erich Niederle für die Stutzstraße. Beide betonen aber ganz ausdrücklich und selbstverständlich, dass der Erfolg dieser Aktion nur deswegen garantiert sei, weil die Anwohner mit großer Freude zahlreich mit von der Partie seien und so gewährleisteten, dass das Ganze zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis avanciere.

Lieder, die jeder kennt

Die Gesangstruppe aus dem Kapellenweg trifft sich immer sonntags gegen 12 Uhr. „Kirchenlieder, Volkslieder, Kinderlieder, Maienlieder – alles ist mit dabei“, sagt Karin Wachter im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Lauter bekannte Stücke, von der Gitarre instrumental begleitet, die alle mitträllern können – mit oder ohne Liederzettel.

„Das Ganze dauert rund zehn bis 15 Minuten – und dann gehen alle wieder in ihre Häuser zum Mittagessen.“

Allen, die lautstark mitsingen, sei diese mittägliche Singstunde bereits so ans Herz gewachsen, dass ihnen etwas fehlen würde, wenn es sie nicht gäbe. Es sei durchaus denkbar, dass dieser Brauch in irgendeiner Form fortgesetzt werde, wenn dies mehrfacher Wunsch sei.

Und auch in der Stutzstraße finden sich seit Wochen etliche Anwohner jeden Alters zusammen, um gemeinsam diesem schönen Hobby zu frönen – allerdings am Samstagabend, immer gegen 19 Uhr.

Das vorerst letzte Konzert dieser Art habe es am Vorabend des Muttertags gegeben, betont Erich Niederle, der die gesanglichen Einlagen seiner Nachbarn und einiger weiterer Bürger am Akkordeon begleitet. Zum vorläufigen Abschluss am Samstag durften aus gegebenem Anlass, vor allem von Müttern, Wünsche geäußert werden – und die gab es zuhauf. Auf dem Programm standen neben den Wünschen der Beteiligten Marienlieder, Assamstädter Heimatlieder – und, gewissermaßen als Höhepunkt, der „Gefangenenchor“ aus der Oper „Nabucco“. „Allein dies ging unter die Haut und war schon sehr emotional“, lässt Andrea Rudolf unsere Zeitung wissen. Der eine oder andere habe sogar feuchte Augen gehabt.

Und es gab schon Stimmen dahingehend, „dieses gemeinsame Singen fortzusetzen“, schmunzelt Andrea Rudolf. Die Entscheidung hierzu steht freilich noch aus.

