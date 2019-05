Beim Trendsport E-Bike fest im Sattel

Nach der E-Bike-Tour lädt der Garten des Hotels zum Verweilen ein. © Hotel Eden

Seefeld.E-Biken ist das neue Radfahren. So kommen auch weniger trainierte Radfahrer in den Genuss ausgiebiger Touren – gerade auch in der Alpenwelt. Mit Freude und Spaß geht es mit E-Mountainbikes hinauf auf Almen und Berge.

Das Seefelder Hochplateau im österreichischen Tirol gilt als eine der abwechslungsreichsten Destinationen für alle, die Land und Leute auf zwei Rädern kennenlernen wollen. 570 Kilometer Radstrecken bieten einzigartige Aussichten und unberührte Natur. Das E-Mountainbike ist ideal, um Höhenluft zu schnuppern und sich eine köstliche Jause auf einer der Almen zu „erradeln“.

Das Hotel Eden in Seefeld erwartet seine Gäste mit E-Bikes zum Leihen und Routenkarten. So sind Radfahrer immer bestens informiert, wo es langgeht und wo sich die nächste Ladestation für das E-Bike befindet. Das Eden-Team kennt sich aus und bietet ausführliche Einführungen im Umgang mit den E-Bikes. Helme können ebenso im Hotel ausgeliehen werden. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel ist ein idealer Ausgangspunkt, um die Radregion Seefeld mit ihren zahlreichen E-Bike-Trails für Genussfahrer, Action-Liebende und kleine Entdecker zu erkunden.

Nach den Touren lässt es sich herrlich im traumhaften Garten Eden mit Biotop und beheiztem Außenpool sowie der Eden-Spa entspannen. Exklusive Wellness und feinste Kulinarik stärkt nicht nur den Körper, sondern fördert auch das geistige Wohlbefinden. mk

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.05.2019