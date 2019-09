Beispielhafte Unternehmenskultur

Auerbach.Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in einer Stadt der Schulen engagiert sich die Sanner GmbH aktiv in der Aus- und Weiterbildung.

Die enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen und das Engagement im Arbeitskreis Schule/Wirtschaft wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit dem bundesweit dritten Platz bei mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet.

Neben der Gewinnung neuer Arbeitskräfte durch die Teilnahme an entsprechenden Ausbildungsmessen oder Veranstaltungen bietet die Firma Schülerpraktika an, sponsert Projekte an Schulen und arbeitet eng mit Hochschulen zusammen. In den vergangenen zehn Jahren bildete Sanner zahlreiche Auszubildende aus, von denen viele noch heute im Unternehmen sind.

Von dem beispielhaften Bildungsengagement machte sich vor drei Jahren auch Hessens Kultusminister Alexander Lorz bei einem Besuch in Auerbach ein Bild.

Zu den jüngsten Aktivitäten in diesem Bereich zählt das „Kids-Forum“, das erstmals am 8. und 9. Oktober im Gebäude von Sanner Ventures angeboten wird. Maximal 60 Kinder insgesamt im Alter von 8 bis 12 Jahren können mit spannenden Experimenten die Welt der Kunststoffe erforschen und eigene Objekte kreieren.

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist in dem Unternehmen keine Worthülse. Der maßvolle und wertschätzende Umgang mit allen Ressourcen wird hier ebenso praktiziert wie die wertschätzende Haltung gegenüber den Mitarbeitern.

So hat der Einsatz neuester Technologien und Materialien in den vergangenen Jahren zu beachtlichen Einsparungen beim Wasser- und Stromverbrauch geführt. Über Kraft-Wärme-Kopplung erzeugt Sanner beispielsweise 50 Prozent des Energiebedarfs aus Gas.

„Protecting Health“ ist nicht nur Thema bei den Kundenprodukten, sondern auch Leitlinie bei den Mitarbeitern. Dazu gehören gesundheitsfördernde Angebote wie kostenloses Obst, Wasserspender, gesundes Essen in der Kantine, kostenlose monatliche Massagen, ergonomische Arbeitsplätze, regelmäßige Gesundheitschecks, Fitnessgruppen oder der jährliche Gesundheitstag.

Auch das vor knapp einem Jahr eingeweihte neue Sanner Ventures Gebäude ist Ausdruck einer nachhaltigen Unternehmenskultur und einer Öffnung nach außen. Nur wenige Meter nördlich des Unternehmenssitzes an der Schillerstraße geht es nicht nur um die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die Erschließung neuer Geschäftsfelder. Hier wird im kommenden Jahr auch die Dauerausstellung „Sanner Timeline“ eröffnet, die Einblicke in die 125-jährige Geschichte des Unternehmens gibt.

Außerdem gibt es hier immer wieder Vorträge zu Themen aus Medizin, Gesundheit, Zukunft und Innovation. Am 14. November wird Simon McGowan über das Plastikproblem sprechen. Mehr Infos unter www.sanner-forum.de. js

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 20.09.2019