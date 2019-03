Benefiz-Flohmarkt hilft krebskranken Kindern

Wer krebskranken Kindern und ihren Eltern ein Lächeln ins Gesicht zaubern möchte, ist beim Benefiz-Kindersachen-Flohmarkt der katholischen St. Bonifatius-Kirche in der Neckarstadt genau richtig. Denn was heute zwischen 9.30 und 12 Uhr im Gemeindesaal an der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Nebeniusstraße den Besitzer wechselt, kommt zu einem beachtlichen Teil dem Mannheimer Ortsverband der Deutschen-Leukämieforschungshilfe (DLFH) zugute. Schließlich verzichten die Verkäufer auf einen Teil ihrer Erlöse für die Aktion zugunsten krebskranker Kinder. red/lok

