Bentley frischt den Bentayga auf

Crewe.Bentley will nach den Sommerferien den Bentayga in aufgefrischter Form zu den Händlern bringen. Ein neues Design, ein aufgewerteter Innenraum und mehr Platz im Fond gehören zu den Änderungen. Zu erkennen sein soll der Neue von außen an einem größeren Grill sowie einer neuen Heckgestaltung mit Rückleuchten in der Kofferraumklappe und dem Kennzeichen im Stoßfänger. Innen gibt es unter anderem neue Sitze sowie ein umgestaltetes Cockpit mit modernisierten Bildschirmen. Unter der Haube ändert sich nichts. V8- und V12-Benziner sowie ein Plug-in-Hybridantrieb werden vom aktuellen Bentayga-Modell übernommen. Sie leisten zwischen 550 und 635 PS. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.07.2020