Beratungen bis nach Mitternacht

In einer rekordverdächtigen Sitzung, die von 17.30 Uhr bis kurz nach Mitternacht dauerte, hat der Weinheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mehr als 30 Anträge zum Haushalt 2020 beraten. Dabei ging es unter anderem um mehrere Anträge zum Stellenplan der Stadtverwaltung und um Geld für Klimaschutz-Sofortmaßnahmen.

Keine Gleichstellungsbeauftragte

Weinheim bekommt demnach vorerst keine Gleichstellungsbeauftragte. Der Antrag von GAL und SPD, dafür zumindest eine halbe Stelle zu schaffen, um diese Aufgabe auch gegenüber den Bürgern wieder mit Beratungsangeboten und Veranstaltungen wahrnehmen zu können, wurde nur von der Linken unterstützt und scheiterte mit 15:19 Stimmen.

Freie Wählern, CDU, FDP und Einzelstadtrat Günter Deckert (Deutsche Liste) schlossen sich dem Vorschlag von Oberbürgermeister Manuel Just an, über das Thema erst 2021 zu entscheiden. Vorher werde die Verwaltung dem Gemeinderat darlegen, was im Rathaus in Sachen Gleichstellung im Detail bereits geleistet wird.

Halbe Stelle in Reserve

Auch die von der GAL beantragte Aufstockung von einer halben auf eine ganze Stelle für das städtische Klimaschutzmanagement scheiterte knapp mit 15:18 Stimmen. Dafür fand ein Kompromissvorschlag der Freien Wähler [FW] eine Mehrheit (25:9): Demnach soll zwar eine ganze Stelle für diese Aufgabe in den Stellenplan aufgenommen werden, aber davon 0,5 mit einer „vorläufigen Stellenbesetzungssperre“ belegt werden. Sollte sich im Laufe des Jahres herausstellen, dass die ganze Stelle benötigt wird, könnte diese freigegeben werden. Auch beim dritten Antrag zum Stellenplan war das Abstimmungsergebnis knapp: Der FW-Antrag, im Tiefbauamt nicht nur eine halbe, sondern eine ganze Stelle zusätzlich zu schaffen, um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können, wurde mit 17:16 Stimmen angenommen.

Deckerts Antrag, die 1,5 Stellen der Stabsstelle für Integration zu streichen, da dies keine Pflichtaufgabe der Kommune sei, wurde dagegen von allen anderen Stadträten abgelehnt. OB Just machte deutlich, dass die Stabsstelle einen „unverzichtbaren Beitrag“ für die Integration leistet.

Einig war sich der Gemeinderat – mit Ausnahme Deckerts – im weiteren Verlauf der Sitzung auch bei der Bereitstellung von Geld für Klimaschutz-Sofortmaßnahmen: Auf Antrag der GAL werden dafür 250 000 Euro im Haushalt vorgesehen. Davon sind 120 000 Euro für Maßnahmen zur Radverkehrsförderung; bleiben also 130 000 Euro für weitere Einzelmaßnahmen, die allerdings vorher vom Gemeinderat zu beschließen wären. Außerdem beschäftigte sich das Gremium noch mit zwei Anträgen des Jugendgemeinderates (siehe auch weiteren Bericht), die sich mit Badeinseln am Waidsee und der Dachbegrünung von Wartehäuschen an den Bushaltestellen befassten. pro

