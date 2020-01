Berlin soll nachbessern

Klimaschützerin Luisa Neubauer von Fridays for Future in Berlin. © dpa

Berlin.Junge Aktivisten und Umweltverbände ziehen vor das Verfassungsgericht, um die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Greenpeace, die Deutsche Umwelthilfe und Fridays for Future stellten dazu am Mittwoch mit anderen Organisationen in Berlin drei Verfassungsbeschwerden vor. Darin verlangen sie, das im Dezember verabschiedete Klimapaket zu überarbeiten und zu verschärfen.

„Ab heute steht auch die Frage im Raum, ob das Nichthandeln der Bundesregierung mit dem Grundgesetz vereinbar ist“, sagte Luisa Neubauer von Fridays for Future. Verfassungsbeschwerden seien der logische Schritt nach den großen Protesten im vergangenen Jahr.

Jürgen Resch, Chef der Deutschen Umwelthilfe, sagte, wirksamer Klimaschutz sei möglich: „Ein Tempolimit – sehr schnell umsetzbar, wie das Beispiel Niederlande zeigt“.

Eine der Verfassungsbeschwerden strengen zehn Jugendliche an. „Es geht auch um unsere Heimat, die auf dem Spiel steht“, sagte Sophie Backsen, Klimaaktivistin von der Nordsee-Insel Pellworm. Miriam Siebeck, Schülerin aus Stuttgart, sagte in Berlin, die Bundesregierung halte sich nicht an ihre Pflicht, „meine und unsere Zukunft sicherzustellen“. dpa

