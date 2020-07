Berlin trifft Rom

Berlin.Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte zu Beratungen über den EU-Wiederaufbaupakt in der Corona-Krise zusammengekommen. Merkel empfing Conte am Montag im Gästehaus der Bundesregierung auf Schloss Meseberg nördlich von Berlin (Bild). Mit dem Treffen wollte Merkel, die derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, den EU-Gipfel an diesem Freitag in Brüssel vorbereiten. Bei dem Treffen Merkels mit Conte sollte es auch um den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) gehen. Italien könnte bis zu 36 Milliarden Euro an günstigen Krediten bekommen. Politiker in Italien streiten seit Wochen, ob das Land ESM-Kredite in Anspruch nehmen soll. dpa (BILD: dpa)

