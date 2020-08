Berlin verlängert Reisewarnung

Berlin/Paris.Die Corona-Pandemie hält die Welt weiterhin in Atem. Und Reisen wird mindestens noch bis in den Herbst schwierig bleiben. Die Bundesregierung hat die bestehende Reisewarnung für mehr als 160 Länder um zwei Wochen bis 14. September verlängert. Ein Grund ist, dass viele Sommerurlauber das Virus mit zurück nach Deutschland gebracht haben. Auch Frankreichs Regierung schließt strengere Maßnahmen gegen Corona nicht aus. Für die Region Provence-Alpes-Côte d’Azur wie auch für den Großraum Paris gilt eine Reisewarnung der Bundesregierung. Frankreichs zweitgrößte Stadt Marseille verschärft die Schutzmaßnahmen. Seit Mittwochabend gilt in der Hafenstadt am Mittelmeer Maskenpflicht. dpa (BILD: dpa)

