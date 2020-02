Berührung als Fastenimpuls

Die Projektkirche Paulstraße lädt alle Interessierten zu einem vorgezogenen Fastenimpuls am kommenden Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr in die Räume der Evangelischen Medienstelle in die Paulstraße 2 in Weinheim ein.

Im Zentrum des Impulses steht dieses Mal Michelangelos berühmtes Fresko „Die Erschaffung des Adam“ an der Decke der Sixtinischen Kapelle. Die Künstlerin Veronika Drop wird anhand des Bildes in die Frage der Berührung beziehungsweise der Nicht-Berührung führen. Will ich Berührung oder schreckt sie mich? Wovon lasse ich mich anrühren? Spricht aus dem Bild Kraftlosigkeit oder Gelassenheit? Sehe ich Glaube oder Ablehnung, Verweigerung oder Annahme? Was ist mit der Kluft zwischen Gott und dem Menschen?

Es ergeht Einladung zu einem gemeinsamen Hinschauen mit Blick auf die kommende Fastenzeit. wn

