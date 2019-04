Berufsberatung für Frauen am 8. Mai

Die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald bietet eine kostenlose und individuelle berufliche Beratung für Frauen aus dem Rhein-Neckar-Kreis an. Am Mittwoch, 8. Mai, ist die Kontaktstelle von 9 bis 17 Uhr in der Außenstelle des Landratsamts in Weinheim in der Röntgenstraße 2 vertreten. Als Landesprogramm werden so seit 1994 Frauen mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums in ganz Baden-Württemberg zu beruflichen Themen rund um Wiedereinstieg, Existenzgründung oder Weiterbildung beraten. Frauen erhalten Unterstützung bei der beruflichen Orientierung, der Stellensuche und der Bewerbung. In Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis werden regelmäßig Beratungstage vor Ort angeboten. Terminvereinbarung und nähere Informationen zur Beratung unter der Telefonnummer 0621/2 93 25 90. wn

