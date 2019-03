Beschäftigte besser bezahlt

Wiesbaden/Düsseldorf.Mehr im Geldbeutel: Die meisten Arbeitnehmer in Deutschland haben im vergangenen Jahr Gehaltserhöhungen oberhalb der Inflationsrate erhalten. Bei den Tarifbeschäftigten stiegen die Verdienste einschließlich Sonderzahlungen im Schnitt um 2,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden berichtete. Die Verbraucherpreise kletterten lediglich um 1,8 Prozent, so dass die Menschen am Ende über mehr Kaufkraft verfügten. Das kann den Konsum ankurbeln und so die Konjunktur stützen.

Ohne die Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, Leistungsprämien oder Gewinnbeteiligungen hatten die Beschäftigten im Schnitt 2,6 Prozent mehr auf dem Gehaltszettel als 2017.

Die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung hatte das durchschnittliche Lohnplus für die Tarifbeschäftigten Anfang Februar knapp abweichend auf drei Prozent berechnet. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Lohnentwicklung mit dem realen Lohnzuwachs um 1,1 Prozent an Dynamik gewonnen, zeigten sich die Tarifexperten zufrieden.

Nach Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung aus dem Jahr 2017 arbeiten rund 55 Prozent aller Arbeitnehmer in tarifgebundenen Unternehmen. Weitere 22 Prozent sind in Betrieben angestellt, die sich an den Tarifverträgen orientieren, diese aber nicht komplett erfüllen müssen. Im abgelaufenen Jahr haben aber auch viele Beschäftigte profitiert, die nicht nach Tarif bezahlt werden. Das Statistische Bundesamt hatte den allgemeinen Anstieg der Bruttolöhne im Jahr 2018 auf drei Prozent beziffert.

Zeit statt Geld

Neben dem Geld war es in vielen Tarifrunden auch um Wahlmöglichkeiten für kürzere Arbeitszeiten gegangen, beispielsweise bei der Deutschen Bahn sowie in der Metall- und Elektroindustrie. „Mit der Tarifrunde 2018 haben die Gewerkschaften nicht nur kräftige Lohnzuwächse durchgesetzt, sondern auch eine Renaissance der tariflichen Arbeitszeitpolitik eingeleitet“, resümierte der Leiter des WSI-Tarifarchivs der Hans-Böckler-Stiftung, Thorsten Schulten.

Das Plus fiel allerdings in den Branchen deutlich unterschiedlich aus. Laut Bundesamt profitierten vor allem Beschäftigte am Bau (plus 4,4 Prozent) sowie in den großen Industriezweigen Metall und Chemie (plus 3,5 Prozent). Mit Steigerungen im Finanz- und Versicherungswesen (plus 1,7 Prozent) sowie in den Bereichen Information und Kommunikation (plus 1,8 Prozent) konnte hingegen die Teuerung bestenfalls knapp ausgeglichen werden. dpa

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.03.2019