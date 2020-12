Beschluss für Zweifeldhalle

Lorsch.Vor 15 Jahren wurden die ersten vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Stadt und der Turnvereinigung Tvgg festgeschrieben – auf die Mehrfeldhalle im Ehlried warten die Sportler des mit rund 2000 Mitgliedern größten Vereins in Lorsch aber bislang vergeblich und zunehmend verärgert.

Lorsch als Sportstandort sichern

Beschlossen wird nun endlich, welche Art von Halle errichtet und in städtischer Trägerschaft betrieben werden soll: eine Zweifeldhalle mit Zuschauertribüne soll es werden, entscheiden die Stadtverordneten.

Der Bedarf an Hallenfläche in Lorsch ist seit langer Zeit unstrittig. Der Beschluss wird als Meilenstein gefeiert, die wettkampffähige Sporthalle wird als Sicherung für die Zukunft des Sportstandorts Lorsch bewertet. Ein erster Spatenstich wird für den Sommer 2021 angestrebt. Für die Tvgg ist das erfreulich, denn 2021 will der Verein auch sein 150-jähriges Bestehen feiern. sch

