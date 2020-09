Besondere Führungen

Das Betreten der Grube Messel, ein aktiver Bergbaubetrieb, ist ausschließlich im Rahmen geführter Touren möglich. Vorraussetzung für eine Teilnahme ist festes und flaches Schuhwerk mit Profilsohle. Personen ohne geeignetes Schuhwerk muss aus bergrechtlichen Gründen der Zugang zur Grube verwehrt werden.

Das Besucherzentrum der Grube Messel bietet verschiedene Touren an: Bei der Schnuppertour etwa lernen die Besucher die Grube und ihre Geschichte kennen.Bei der Entdeckertour dürfen sie darüber hinaus eine Grabungsstätte besuchen. Bei der Grubenwanderung lernen sie in einem zweistündigen Marsch die Grube in allen Details kennen.

Besonderes Highlight aber ist die Tour „Grabungsimpressionen“, die nur an vier Terminen im September angeboten wird. Dabei können Interessierte live dabei sein, wenn Forscher den Ölschiefer freilegen und auf Fossilien untersuchen. Sie erfahren zudem aus erster Hand, welche Bedeutung den Messeler Funden in der Forschung zukommt und welche Ergebnisse ihre Erforschung liefert.

Die Grube Messel ist seit 1995 das erste Naturerbe, das aus Deutschland in die Liste der Unesco-Welterbestätten aufgenommen wurde.

