Besondere Momente

Was kann es Wichtigeres geben, als die Geburt eines Kindes? Stolze Eltern, Großeltern oder Verwandte haben uns Bilder ihrer neugeborenen Babys geschickt. In der GRN-Klinik Schwetzingen werden die Neugeborenen von den professionellen Fotografen der Firma „BabySmile24“ fotografiert und mit dem Einverständnis der Eltern an uns weitergeleitet.

Regelmäßig am Ende des Monats veröffentlichen wir die eingesandten Bilder mit den Daten wie Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe und Wohnort. So können auch Freunde, Bekannte und Verwandte an der guten Nachricht teilhaben.

Auf diesen vier Sonderseiten zeigen wir alle 131 Neugeborenen aus der Region, die im letzten Jahr bei uns erschienensind, geordnet nach ihrem Geburtstag.

Wenn Sie mit Ihrem neugeborenen Baby auch dabei sein möchten, wenden Sie sich an die Fotografen von „BabySmile24“ in der GRN-Klinik Schwetzingen, kommen Sie in unserem Kundenforum vorbei oder Sie senden Ihre Daten direkt an die E-Mail-Adresse: neugeboren@schwetzinger-zeitung.de

