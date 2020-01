Besondere Werke sind zu sehen

Würzburg.„Dass Künstler mit geistigem Handicap in einem Museum ausstellen, ist hierzulande noch nicht üblich. Das soll in Zukunft anders werden“, sagt Simone Doll-Gerstendörfer, Lehrbeauftragte an der Uni Würzburg. Menschen mit Behinderung sollen Spaß daran haben, ein Museum zu besuchen. Und nicht das allein, sie sollen die Chance erhalten, sich künstlerisch mit dem, was sie im Museum erleben, auseinanderzusetzen. An der Frage, wie das gehen könnte, wird seit Oktober im Museum am Dom gearbeitet. Neben dem St.-Josefs-Stift sind die Mainfränkischen Werkstätten als Projektpartner beteiligt. Die Werke der Menschen mit Behinderung werden ab 30. Januar im Museum zu sehen sein. Und die Künstler sind gespannt, wie ihre Präsentationsideen für das Museum von den Studierenden umgesetzt werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.01.2020