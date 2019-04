Besonderer Genuss im Spargelrestaurant

Die Spargelsaison ist in vollem Gange. „Dank des sonnigen Wetters und der warmen Temperaturen gibt es das Königsgemüse in Spitzenqualität“, berichtet das Team des Erdbeer- und Spargelhofs Böser.

Im hauseigenen Hofladen gibt es das edle Gemüse feldfrisch und auf Wunsch auch geschält. So können die Kunden den Spargel ganz entspannt in den eigenen Wänden zubereiten. Für das rundum gelungene Spargel-Dinner zu Hause bietet der Hofladen auch den passenden Wein, Nudeln sowie Sauce Hollandaise und aromatischen Schinken.

Auch im Restaurant des Erdbeer- und Spargelhofs Böser lassen sich die feinen Spargelgerichte genießen – ganz besonders bei einem Sonnenuntergang auf der dazugehörigen Cabrio-Terrasse.

Die Stammgäste wissen sie besonders zu schätzen: die beliebten Vorspeisenvariation im Spargelrestaurant Böser. So gibt es zum Beispiel neu auf der Karte Lachsröllchen vom Graved-Lachs mit feiner Frischkäse-Gemüse-Füllung und grünem Spargel am Himbeer-Balsamico-Dressing. Ebenso beliebt ist die Vorspeisenkreation Vitello asparago – das sind Scheiben vom Kalbstafelspitz mit grünen und weißen Spargelstücken in cremiger Honig-Senf-Sauce. Ein genussvoller Klassiker ist Stangenspargel mit Schnitzel, wahlweise vom Schwein oder Kalb, dazu Dampfkartoffeln und Sauce Hollandaise oder Butter.

Auch neue Gerichte zur Auswahl

Auf der Speisekarte des Restaurants sind neben den beliebten und bekannten Klassikern aber auch immer wieder neue Gerichte zu finden: Diese Saison gibt es zum Dessert eine Trilogie aus Apfelwürfeln in Pflaumenbalsam und zweierlei Mousse – Edelbitter-Schokolade und Sauerrahm-Zitrone. Immer gerne gegessen wird auch das hausgemachte Rhabarberkompott mit Vanillejoghurt. Seit über 60 Jahren ist der Familienbetrieb Böser in Forst ansässig – heute ist der Erdbeer- und Spargelhof ein modernes Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, das auf 45 Hektar Land köstlichen Spargel und auf acht Hektar Erdbeeren anbaut. Die nachhaltige und umweltschonende Produktionsweise bürgt für Qualität, Aroma und Frische aller angebauten Produkte.

Während der Spargelsaison ist das Restaurant Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet, die Küche durchgehend bis 21.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung. Der Hofladen hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. imp/pr

Kurze Allee, 76694 Forst bei Bruchsal Restaurant: 07251/5 99 90 00, info @spargelrestaurant.de, www.spargelrestaurant.de

Hofladen: 07251/70 299 100, spargel@boeser.de, www.boeser.de

