Besonderes Wochenende

Schöntal.Unter dem Motto „Zu zweit auf einem Weg“ sind Paare, die ihre Partnerschaft stärken möchten, zu einem Wanderwochenende von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Juli, im Bildungshaus Kloster Schöntal willkommen. Menschen, die als Paar gemeinsam auf dem Weg sind, nehmen diesen Weg unterschiedlich wahr, haben manchmal unterschiedliche Vorstellungen über die Richtung, das Tempo, die notwendige Ausrüstung. Manche Etappen sind genussvoll, andere sind mühsam.

Das Unterwegssein in der abwechslungsreichen Hohenloher Landschaft zwischen Jagst und Kocher, sowie das Wetter mit allen Unwägbarkeiten machen das Wochenende zum Übungsfeld für das „richtige Leben“. Denkanstöße und Wahrnehmungsübungen unterwegs schaffen Gelegenheiten, sich selbst, den anderen und das Miteinander zu erleben und besser zu verstehen. Voraussetzungen für das Wochenende sind: Lust am Wandern und Draußen-unterwegs-sein, Lust am Gespräch mit Ihrer Partnerin /Ihrem Partner und anderen Paaren und Lust auf ein paar neue, ungewöhnliche Erfahrungen. Die Leitung haben Männerreferent und Erlebnispädagoge Tilman Kugler und Sozialpädagogin Angela Warmbrunn. Anmeldung und Info: Katholische Erwachsenenbildung Hohenlohekreis, Telefon 07943/894-335; E-Mail: keb-hohenlohe@kloster-schoental.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.07.2020